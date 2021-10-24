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Berke Özer'in hayali gerçek oluyor

Fenerbahçe’nin ligde bugün Alanyaspor ile oynayacağı maçta ilk kez sarı-lacivertli takımın kalesini korumaya hazırlanan 22 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, “Bir kaleci için en önemli şey hep hazır olmaktır. Kendime güveniyorum. Fenerbahçe kalesini korumaya hazırım” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berke Özerin hayali gerçek oluyor
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer, ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Altınordu’dan transfer edildikten sonra ligde Volkan Demirel’in arkasında kalan Berke, 2018- 19 sezonunda sadece Türkiye Kupası’nda GZT Giresunspor’a karşı forma giymişti. Daha sonra Belçika ekibi Westerlo’ya kiralanan 21 yaşındaki file bekçisi, 2 sezon burada forma giymiş ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Berke, Altay Bayındır’ın Trabzonspor maçının ardından aldığı 1 maçlık ceza sonrasında bugünkü Alanyaspor karşısında eldivenleri devralacak. Genç kaleci böylelikle, Süper Lig’de ilk kez forma giyecek. Berke ayrıca, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev yapacak.

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"Kaleyi korumaya hazırım"

Berke bugünkü maç öncesi “Bir kaleci için en önemli şey hep hazır olmaktır. Kendime güveniyorum” dedi. Fenerbahçe kalesini korumaya hazır olduğunu belirten genç file bekçisi, “Her zaman Fenerbahçe’nin kalesini korumak hayallerim arasındaydı. Çok küçük yaştan beri önemli maçlar oynadım. Kendime güveniyorum. En iyi performansımı sergileyeceğim” ifadelerini kullandı.

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