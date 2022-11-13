Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sebebiyle bu akşam saat 20:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanması planlanan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

İstanbul İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak acil koduyla toplanan federasyon yönetiminin, valilikle yapılacak görüşmelerin ardından önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

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Taraftarlar stadyumdan ayrıldı

Vodafone Park'ta bulunan Beşiktaş ve Antalyasporlu taraftarlar, güvenlik görevlilerin verdiği talimatlara göre stadyumdan ayrıldı.

Beşiktaş cephesinden açıklama

Beşiktaş, karşılaşmanın ertelenmesinin ardından saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızla Fraport TAV Antalyaspor arasında bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta müsabakası, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan hain saldırı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıdan medet umanların hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir güç yoktur. Saldırıda yaşamını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor Maçı İleri Bir Tarihe Ertelendi



🔗 https://t.co/g22w1c7smU pic.twitter.com/RnaJdlX1aB — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 13, 2022

Antalyaspor cephesinden açıklama

Antalyaspor, karşılaşmanın ertelenmesiyle birlikte sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada, "Süper Lig’in 14. haftasında oynayacağımız Beşiktaş karşılaşması İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz." cümlelerine yer verildi.



