Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 40'a yükseltti ve liderliği Galatasaray'dan geri aldı. Beşiktaş ise 26 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe maç özeti
5. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Beşiktaş gerçekleştirdi. Sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi-Samuel'den sıyrılıp kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gedson Fernandes meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı yolladı.
8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası içinde müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 0-1.
21. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Djiku'nun geri pası vermek istediği sırada topu kapan Cenk Tosun, sağdan ceza sahasına girip Samet Akaydin'i çalımladı ancak yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Chamberlain, meşin yuvarlağı sağ köşeye göndererek skoru eşitledi: 1-1.
37. dakikada Onur Bulut'un savunmadan uzaklaştırmak istediği top Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
45 7. dakikada Szymanski'nin pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ayrıntılar geliyor...
Beşiktaş-Fenerbahçe maç özeti izle
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Gedson devam edemedi
Süper Lig’in 15’inci haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.