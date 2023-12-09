'yi konuk etti. Karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltından Dusan Tadic ve 90+6. dakikada Szymanski kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise Alex Oxlade-Chamberlain 24. dakikada penaltıdan attı. Ayrıca Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in 90+2. dakikada kullandığı penaltı atışını, kaleci Mert kurtardı.

'yi konuk etti. Karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltından Dusan Tadic ve 90+6. dakikada Szymanski kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise Alex Oxlade-Chamberlain 24. dakikada penaltıdan attı. Ayrıca Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in 90+2. dakikada kullandığı penaltı atışını, kaleci Mert kurtardı.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 40'a yükseltti ve liderliği Galatasaray'dan geri aldı. Beşiktaş ise 26 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Süper Lig’in 15’inci haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.