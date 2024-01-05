Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.





Beşiktaş'ın tek golü dakika 45+2' Semih Kılıçsoy'dan gelirken Kasımpaşa'nın gollerini (45+1', 80' ve 83') Da Costa kaydetti.





Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 29 puanla 5. sırada kalırken Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.





Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Başakşehir'i konuk edecek.





BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Fall meşin yuvarlağı kafayla ceza yayına indirdi. Aytaç Kara'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

18. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topu alan Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazda bir rakibini daha ekarte eden genç futbolcunun yerden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa Gökhan Gül çok sert vurdu, kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hajradinovic ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak yeniden kornere gitti.

41. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Salih Uçan'ın geri pasında Onur Bulut'tan önce topu kapan Hajradinovic bekletmeden pasını Da Costa'ya aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı kapan bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

45+2. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Muleka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahasına hareketlenip yerden arka direğe ortaladı. Savunmadan önce topa hareketlenen Semih Kılıçsoy'un çaprazdan kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

İKİNCİ YARI

65. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla topla buluşan Fall'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.





80.dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Aytaç Kara'dan aldığı topla sol kanatta topla buluşan Gomis'in arka direğe yaptığı ortada kaleci Mert Günok'tan önce topa dokunan Nuno da Costa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.





83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Winck, topu soluna çektikten sonra pasını Nuno da Costa'ya çıkardı. Nuno da Costa, ceza sahası hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla pozisyonda kalesini terk eden Mert Günok'un sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

88.dakikada Kasımpaşa 4'üncü gole yaklaştı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top kalecinin Mert Günok'un müdahalesinin ardından direğe çarptı ve kornere gitti.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

Affedilen Ghezzal 2 maç sonra kadroda

Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden birisi olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer aldı.

Emrecan Terzi ilk maçına çıktı

Öte yandan bugün doğum günü olan Emrecan Terzi, Süper Lig'de ilk kez doğum gününde ilk 11'de görev yaptı.

Maça ilgi az

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmaya taraftarların ilgisi az oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmaya çok ilgi göstermezken, stadyumda büyük boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan az sayıda Kasımpaşa taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.

Salih Uçan cezalı

Karşılaşmanın 20. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören tecrübeli oyuncu, bu sezonki 4. kartını alarak cezalı duruma düştü.

Semih Kılıçsoy yine boş geçmedi

Ligde ilk gol sevincini geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı.





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