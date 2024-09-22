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Kartal uzatmalarda üç puanı aldı: Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u mağlup etti |ÖZET

Kartal uzatmalarda üç puanı aldı: Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u mağlup etti |ÖZET

22:0422/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş uzatmalarda üç puanı aldı.
Beşiktaş uzatmalarda üç puanı aldı.

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3. dakikada Ciro Immobile (P) attı. Konuk ekibin tek golünü 64. dakikada Emre Akbaba (P) kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13 yaparak 3. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 9 puanla 6. sırada kaldı. Beşiktaş-Eyüpspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Siyah-beyazlıların gollerini 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3. dakikada Ciro Immobile (P) kaydetti.


Eflatun-sarılıların tek golünü 64. dakikada Emre Akbaba (P) attı.


Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13 yaparak 3. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 9 puanla 6. sırada kaldı.


Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Eflatun-sarılılar sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek


BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU


BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Eyüpspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU








#Beşiktaş
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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