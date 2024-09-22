Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3. dakikada Ciro Immobile (P) attı. Konuk ekibin tek golünü 64. dakikada Emre Akbaba (P) kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13 yaparak 3. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 9 puanla 6. sırada kaldı. Beşiktaş-Eyüpspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah-beyazlıların gollerini 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3. dakikada Ciro Immobile (P) kaydetti.
Eflatun-sarılıların tek golünü 64. dakikada Emre Akbaba (P) attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13 yaparak 3. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 9 puanla 6. sırada kaldı.
Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Eflatun-sarılılar sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek