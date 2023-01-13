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Eski takım arkadaşları Aboubakar'ı bekliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Vincent Aboubakar için yıldız oyuncuyu bekliyor. Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen siyah-beyazlılar, Kamerunlu oyuncuyu kadrosuna katacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Aboubakar için gün sayıyor
Aboubakar'ın gol sevinci

Santrfor için Vincent Aboubakar ile görüşmeye devam eden Beşiktaş, çok daha somut adımlar atmak için Kamerunlu golcünün kulübüyle resmi fesih işlemlerinin tamamlamasını bekliyor. Bu transferin de birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Eski arkadaşları istiyor

Daha önce iki dönem Beşiktaş forması giyen ve başarılı bir performans gösteren Aboubakar'ı hem teknik heyet hem de takım arkadaşları istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra Atiba, Cenk Tosun, Ghezzal, Necip, N'Koudou ve Rosier gibi futbolcular, Aboubakar ile birlikte forma giydi.

  • Bu nedenle eski takım arkadaşları, yıldız futbolcunun transfer edilmesini istiyor. Aboubakar, takımdayken, neşeli idmanlar da göze çarpıyordu.

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