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Spor

Aboubakar'ın sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, golcü oyuncuya senelik 3 milyon 110 bin euro ödeme yapacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:10 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki golcü oyuncu ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Beşiktaş Aboubakar'a ne kadar maaş ödeyecek?


Beşiktaş, sezonun geri kalan kısmı için Kamerunlu oyuncuya, 1 milyon 555 bin euro ödeme yapacak. Senelik ise 3 milyon 110 bin euro ödeyecek. Beşiktaş ayrıca Aboubakar'a imza parası olarak 1.1 milyon euro verecek. Kamerunlu oyuncu, maç başına da 12 bin euro olacak.


Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:


“Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”


#Beşiktaş
#Aboubakar
#Transfer Haberleri
1 saat önce
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Aboubakar'ın sözleşme detayları belli oldu
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