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Aboubakar bekleyişi

Beşiktaş'ta transfer dönemi yoğun başlarken Weghorst mesaisi sürüyor. Dün sakat olduğu gerekçesiyle antrenmana çıkmayan Hollandalı golcü, gidişi için yönetimden onay bekliyor. Beşiktaş'ta yönetim ise, yerini doldurmadan müsaade etmek istemiyor. En muhtemel hedef ise şu an Aboubakar. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Aboubakarı bekliyor: Beklentisi 2.6 milyon euro
Vincent Aboubakar, teklifi kabul etmesi halinde 3. kez siyah-beyazlı takıma gelmiş olacak. Kamerunlu golcü, 67 maçta 35 gol 9 asist yaptı.

Beşiktaş forvet transferinde hareketli günler geçiriyor. Wout Weghorts'a Manchester United'tan gelen tekliften sonra süreci yakından takip eden ve Hollandalı oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı B planını hazır tutmak isteyen siyah-beyazlılar, oluşacak boşluğu Vincent Aboubakar'la doldurmak istiyor.

Beklentisi 2.6 milyon euro

Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmak için 2.5 milyon Euro istiyor. Kamerunlu golcü bu paranın ödenmesi halinde sözleşmesini feshedecek ve serbest kalacak. Beşiktaş, transferi bitirmek için Aboubakar'ın serbest kalmasını bekliyor. 30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ise yıllık net 2.6 milyon Euro ücret istediği öğrenildi.

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