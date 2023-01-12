Aboubakar bekleyişi

Vincent Aboubakar, teklifi kabul etmesi halinde 3. kez siyah-beyazlı takıma gelmiş olacak. Kamerunlu golcü, 67 maçta 35 gol 9 asist yaptı.

Beşiktaş forvet transferinde hareketli günler geçiriyor. Wout Weghorts'a Manchester United'tan gelen tekliften sonra süreci yakından takip eden ve Hollandalı oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı B planını hazır tutmak isteyen siyah-beyazlılar, oluşacak boşluğu Vincent Aboubakar'la doldurmak istiyor.

🗞"Galatasaray, Kadıköy’de, kendi seyircisi önünde Jorje Jesus için gensoru önergesi verdi."

🗞"Aboubakar mı? Beşiktaşlılar’ı son haftalara ve düdüğe kadar strese sokup, hayal kırıklığına sebep olan golcü..."



🖊@erginaslan yazdı.https://t.co/7ivetl8JIP — SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023

Beklentisi 2.6 milyon euro

Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmak için 2.5 milyon Euro istiyor. Kamerunlu golcü bu paranın ödenmesi halinde sözleşmesini feshedecek ve serbest kalacak. Beşiktaş, transferi bitirmek için Aboubakar'ın serbest kalmasını bekliyor. 30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ise yıllık net 2.6 milyon Euro ücret istediği öğrenildi.

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Suudi basını, Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'dan ayrılacağını açıkladı pic.twitter.com/NbRzh2r8Sb — SPOR (@yenisafakspor) January 6, 2023

🎙Cenk Tosun: "Aboubakar çok fenaydı. 1-1 olunca odasına gitti, 2-1 olunca geri geldi. 'Nerdesin?' dedim, 'Duamı ettim geldim.' dedi." pic.twitter.com/sgV18QW5w4 — SPOR (@yenisafakspor) May 15, 2021

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