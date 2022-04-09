Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. ve 43. dakikalarda Michy Batshuayi, 25. dakikada Josef de Souza ile 78. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 23. dakikada Efecan Karaca attı.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 50'ye yükseltirken, Alanyaspor ise 52 puanda kaldı. Gelecek hafta siyah-beyazlılar deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş dört maç sonra kazandı
Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Beşiktaş, bir aylık aradan sonra galibiyetle yeniden tanıştı. Siyah-beyazlı ekip bu süreçte, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.
Welinton cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Welinton Souza, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekipte, Aytemiz Alanyaspor maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Welinton, mücadelenin 46'ncı dakikasında Tayfur Bingöl'ü formasından çekerek durdurunca sarı kart gördü. Welinton bu kartla birlikte Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynanacak GZT Giresunspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Valerien Ismael'e destek
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi. Güven Yalçın'ın golüyle karşılaşmada iyice rahatlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, yeni teknik direktörleri Valerien Ismael'e sevgi gösterilerinde bulundu. Takımın istekli oyunu ve skorun 4-1'e gelmesinin Beşiktaşlı taraftarlar, Fransız teknik adam lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar
- 2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın arkası dönük bir şekilde savunmanın arasından gönderdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0
- 22. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kaparak sağdan çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün pasında Efecan Karaca, altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
- 25. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sol taraftan kullanılan uzun taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Rosier ceza sahası dışından kaleye göndermek istedi. Rosier'in şutu kale önündeki Josef'e pas oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı düzeltip sert bir şutla golü attı: 2-1
- 28. dakikada Alanyaspor savunmasının uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla topu kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
- 43. dakikada Beşiktaş, skoru 3-1'e getirdi. Alanyaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla başlayan Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ çaprazdan ortasında Batshuayi topu göğsüyle düzelterek şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere yolladı.
- Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar
- 65. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal, rakiplerinden sıyrılıp sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Marafona topu son anda kurtarırken köşeden oyun alanına dönen meşin yuvarlağı N'Koudou dar açıdan kaleye göndermek istedi. Kaleye paralel giden topa Güven Yalçın arka direkte dokunamadı.
- 78. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Rıdvan Yılmaz soldan taşıdığı topu çaprazdan ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1
- Karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1 kazandı.