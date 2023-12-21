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Spor

Beşiktaşlı taraftarlar hatayı affetmedi: Topu ayağına her alışında ıslıklandı

Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk yarısında siyah beyazlı taraftarların sabrı taştı. Beşiktaş'ın yediği gol sonrasında tribünler savunma oyuncuları Amartey'i uzun süre ıslıkladı. Ganalı futbolcu, topu her ayağına alışında taraftarlardan tepki görürken ilk yarının son düdüğünden sonra bütün takım protesto edildi.

21:00 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 21:19 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Colley ve Amartey.
Colley ve Amartey.

Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk yarısının son bölümünde siyah beyazlı taraftarlar, Amartey'e tepki gösterdi. Ganalı futbolcunun, yenilen golde yaptığı hata, tribünlerin sabrını taşırdı. Sezon başından bu yana beklenilen performansı gösteremeyen deneyimli oyuncu topu her ayağına aldığında tribünlerin protestosuyla karşılaştı.

Amartey, yaz transfer döneminde bonservis bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu. Uzun yıllar Everton'da forma giyen oyuncu, Süper Lig'de henüz istenilen performansı ortaya koyamadı.



#Beşiktaş
#Alanyaspor
#Amartey
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