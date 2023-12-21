Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk yarısının son bölümünde siyah beyazlı taraftarlar, Amartey'e tepki gösterdi. Ganalı futbolcunun, yenilen golde yaptığı hata, tribünlerin sabrını taşırdı. Sezon başından bu yana beklenilen performansı gösteremeyen deneyimli oyuncu topu her ayağına aldığında tribünlerin protestosuyla karşılaştı.