|
Spor

Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'i duyurdu

Siyah-beyazlı kulüp, bonservisi elinde olan İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

12:05 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alex Oxlade-Chamberlain geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

Alex Oxlade-Chamberlain geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş, 6 gün önce İstanbul'a getirdiği Alex Oxlade-Chamberlain'i renklerine bağlıyor.


Sağlık kontrollerinden geçen 29 yaşındaki futbolcunun herhangi bir sakatlık sorunu olmadığı belirtildi.


Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.




Chamberlain'in kariyeri

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan Chamberlain, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.


Alex Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.


İngiltere Milli Takımı'nın da formasını terleten Chamberlain, 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.







#Beşiktaş
#Alex Oxlade-Chamberlain
#Liverpool
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DGS taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS tercih ve yerleştirme işlemleri