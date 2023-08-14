Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'i duyurdu

Beşiktaş, 6 gün önce İstanbul'a getirdiği Alex Oxlade-Chamberlain'i renklerine bağlıyor.





Sağlık kontrollerinden geçen 29 yaşındaki futbolcunun herhangi bir sakatlık sorunu olmadığı belirtildi.





Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.









⭕❌ — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 14, 2023





Chamberlain'in kariyeri





Futbol kariyerine Southampton'da başlayan Chamberlain, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.





Alex Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.





İngiltere Milli Takımı'nın da formasını terleten Chamberlain, 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.









🚀 Alex Oxlade Chamberlain'den Manchester City kalesine füzepic.twitter.com/x0nGJLyqhs — SPOR (@yenisafakspor) August 8, 2023















