Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızla 2 yıllık anlaşma sağladı

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını bu yönde gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz sezonun kilit isimleri olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı yeniden kadroya katmaya çalışan siyah-beyazlılar aynı zamanda Alex Teixeira transferinde de sona yaklaştı.

"2 gün içinde bitecek"

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun alacağı net ücrette anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Teixeira'nın menajerinin alacağı ücret, maç başı ve bonuslar gibi bazı konularda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Fatih Doğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, transferin 2 gün içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

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5 Şubat 2016 tarihinde Shakhtar Donetsk'ten 50 milyon euro karşılığında Jiangsu'ya transfer olan Alex Teixeira, ocak ayından beri serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

Geride bıraktığımız sezon 20 maçta; 10 gol ve 5 asistle oynayan Brezilyalı oyuncu, 2014/2015 ve 2015/2016 tarihlerinde Ukrayna'da gol krallığı yaşadı.

SPOR Beşiktaş'ın Alex Teixeira teklifi belli oldu

Fatih Doğan'ın sosyal medya paylaşımı