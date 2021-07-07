Beşiktaş'ın Alex Teixeira teklifi belli oldu

Beşiktaş, önceki gün topbaşı yaparken, siyah-beyazlı yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, başarılı hocanın listesi üzerinde çalışıyor.

2 yıl için 6 milyon euro

Yönetimin, kadroya katmaya çalıştığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’yı ikna turlarına devam ettiği belirtiliyor. Bonservisi elinde olan futbolcuya Beşiktaş’ın 2 yıllık sözleşme karşılığında sezonluk 2 milyon euro garanti ücrete ek olarak 500 bin euro bonus teklif ettiği belirtiliyor. Ayrıca 2 yıllık teklife 1 yıllık opsiyon maddesinin de eklendiği belirtiliyor.

2 milyon euro imza parası

İtalyan basına yansıyan detaylara göre Beşiktaş’ın ayrıca Teixeira’ya 1,5 milyon euro imza parası teklifi yaptığı ancak Brezilyalı yıldızın bu rakamı 2 milyon euroya çekilmesini istediği ifade ediliyor. Bir yandan Şampiyonlar Ligi’ne uygun kadro kurmak diğer yandan da Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği harcama limitlerine uymak için çabalayan yönetim ise, belirlediği rakamları Teixeira konusunda biraz esnetebilir.

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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği Brezilyalı futbolcuyu ikna etmek için, vatandaşı Josef de Souza da yoğun bir çaba harcıyor. 2016’da Vasco Da Gama ve Shakhtar Donetsk maceralarının ardından Çin Ligi’nde Jiangsu Suning’e giden Teixeira burada 5 sezonda 148 maça çıktı ve 73 gol attı.

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