Beşiktaş Ankaragücü'ne takıldı: Vodafone Park'ta puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 45+4 ve 52'nci dakikada kendi kalesine Kulusic atarken, Ankaragücü'nün golllerini 65 ve 90 3'üncü dakikada penaltıdan Paintsil kaydetti.

Maçtan dakikalar;

1. dakikada N’Kodou’nun ters kanada attığı uzun topu alan Rosier pasını ceza alanı içinde Oğuzhan’a çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Badji’nin müdahalesiyle yerde kaldı.

4. dakikada pozisyonu incelemek için VAR’a giden hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

5. dakikada beyaz noktaya gelen N’Koudou’nun vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

25. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın sol kanattan son çizgiye inerek içeriği çevirdiği topa Ankaragücü savunması dokundu ve meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Mensah’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şut girişimine yine Ankaragücü savunması müdahale etti ve şuta fırsat vermeden topu uzaklaştırdı.

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45. dakikada, Josef’in ara pasında topu alan Larin, ceza sahası içi sağ çaprazda çektiği şut, kaleci Korcan’dan döndü.

GOL!

45+4. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal’ın ceza alanı içine gönderdiği topta Kulusic, yaptığı ters kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

GOL!

52'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Mensah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rosier'in ortasında ceza sahası içinde Kulusic'in kafayla yaptığı ters vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

61'inci dakikada Ankaragücü'nde Kitsiou'nun kullandığı uzun taçta Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top yayın önündeki Voka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62'nci dakikada Geraldo'nun topuk pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Kitsiou pasını Alper Potuk'a verdi. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda top Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Vida'dan seken topta bir kez daha şutunu çekti, Beşiktaş savunmasına çarpan top kornere çıktı.

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64'üncü dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Paintsil, Rosier'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdikten sonra Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

65'inci dakikada atışı kullanan Paintsil, topu ağlara gönderdi: 2-1.

76'ncı dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Larin'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.

85'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Alper'in pasıyla sağ kanattan içeri giren Pinto pasını Emre Güral'a çıkardı. Emre Güral'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topu Gökhan Töre uzaklaştırdı.

90+1'inci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. İbrahim Akdağ'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

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GOL!

90+3'üncü dakikada Paintsil, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/I6MlqQkQ3f — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 16, 2021

Beşiktaş ligde 17 maç sonra penaltı kullandı

Karşılaşmaya penaltı ile başlayan Beşiktaş, ligde 17 maç sonra penaltı kullandı. Oğuzhan Özyakup'un yerde kaldığı pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesi sonrası verilen penaltıdan önce siyah-beyazlı ekip, son penaltısını ligin 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor karşısında kullanmıştı. Beşiktaş'ın kullandığı son penaltıyı Kayseri deplasmanında gole çeviren N'Koudou, MKE Ankaragücü karşısında kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın 18. dakikasında sakatlandı ve yerini Bernard Mensah'a bıraktı. Rakip ceza sahasında yerde kalan Oğuzhan, doktorların müdahalesinin ardından sahayı sedyeyle terk etti.

Beşiktaş gollerini Kulusic'le buldu

Karşılaşmaya Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı goller damga vurdu. İlk yarının son dakikasında Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta topu kendi ağlarına gönderen Kulusic, siyah-beyazlı takımın attığı ikinci golde de öne çıktı. Rosier'in sağ kanattan ortaladığı topu Kulusic, bir kez daha ters vuruşla kendi filelerine gönderdi. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvette Larin'le mücadele eden siyah-beyazlılarda Kanadalı oyuncu da sessiz kaldı.

Mensah 66 dakika oynadı

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah, 66 dakika oyunda kaldı. Oğuzhan Özyakup'un sakatlanmasının ardından 18. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuyu teknik direktör Sergen Yalçın, 84. dakikada oyundan aldı. Yalçın, Mensah'ın yerine 84. dakikada oyuna Dorukhan Toköz'ü dahil etti.



