Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Avusturyalı hakem Julian Weinberger düdük çalacak.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
6 puanla 28. sırada bulunan kara-kartal, Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Necip Uysal, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista, Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.
Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta.