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Beşiktaş - Athletic Bilbao || Canlı izle - Canlı sonuç

Beşiktaş - Athletic Bilbao || Canlı izle - Canlı sonuç

16:3522/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
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Beşiktaş - Athletic Bilbao
Beşiktaş - Athletic Bilbao

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.


BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Avusturyalı hakem Julian Weinberger düdük çalacak.


Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.

6 puanla 28. sırada bulunan kara-kartal, Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.


Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Necip Uysal, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista, Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyecek.


BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.


Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta.


BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO CANLI İZLE

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını canlı izlemek için


BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO CANLI SKOR


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Athletic Bilbao
#UEFA Avrupa Ligi

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