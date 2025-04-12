Beşiktaş - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 31. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Üçüncü sıradaki Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren bir maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.
Beşiktaş 48 puanla 4. sırada yer alırken, Başakşehir haftaya 42 puanla 6. sırada girdi.
Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Elan Ricardo, Necip Uysal ile kart cezalıları Tayyip Talha ve Semih Kılıçsoy takımını yalnız bırakacak.