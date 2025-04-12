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Beşiktaş - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

17:5912/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 31. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Üçüncü sıradaki Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren bir maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.


Beşiktaş 48 puanla 4. sırada yer alırken, Başakşehir haftaya 42 puanla 6. sırada girdi.


Siyah-beyazlılarda 7 eksik

Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Elan Ricardo, Necip Uysal ile kart cezalıları Tayyip Talha ve Semih Kılıçsoy takımını yalnız bırakacak.


BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rafa, Mustafa.
Başakşehir:
Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek.


BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR

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