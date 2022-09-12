ÖZET | Beşiktaş - Başakşehir: 0-1

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Akşener iki aşireti birbirine verdi: Ardından istifa kararı geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bucak aşiretinin bir araya geldiği toplantıda Akşener, Sedat Bucak'a vekil adaylığı teklif etti. Bunun üzerine diğer aşiretten Mahmut Cevheri, hem partiden hem de danışmanlık görevinden istifa etti.