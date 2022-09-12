Spor ÖZET | Beşiktaş - Başakşehir 0-1
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ÖZET | Beşiktaş - Başakşehir: 0-1

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırladı. Konuk ekip, yeni transferi Bertrand Traore'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve golleri izle: Bertrand Traore gol izle
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci.

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırladı. Konuk ekip, yeni transferi Bertrand Traore'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.

40. dakikada sağ taraftan Muleka’nın ortasında Kevin N’Koudou’nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

67. dakikada Beşiktaş’ta oyuna sonradan giren yeni transfer Nathon Redmond, sağ kanatta topla buluştu. Rakibini ekarte ederek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta gitti.

71. dakikada Necip’in hatalı pasında araya giren Traore, Keny’e pasını aktardı. Keny’nin pasında ceza sahası içinde tekrar topla buluşan Bertrand Traore, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

89. dakikada Tayfur’un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortaya Cenk Tosun rövaşata vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
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