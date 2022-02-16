Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Şenol Güneş ile bir görüşmemiz kesinlikle olmadı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrasında konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt veren Çebi, Şenol Güneş ile konuşmadıklarını söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Onlar güneşe kurşun sıkarken, takımımızı gönderdik"

"Adana Demirspor ile Beşiktaş dostlukları en üst düzeyde yaşamış camialardır. Atkılarını bile bu tribünlerde takmış taraftarlarımız vardır. Onların güneşe kurşun sıktıkları zamanda, statlarının açılışı için takımımızı maça gönderdik. Ne oldu da buralara geldik? Beşiktaş, onlara ne zarar vermiş, bilemiyoruz. Sayın başkanın, en azından benimle paylaşmasını istiyorum."

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"Nasıl olur da Ersin'in kafasına para atarlar"

"Beşiktaş büyük lokmadır. Yapılan yanlışlara cevap vermeyi, görev olarak görüyoruz. Ersin'in kafasına nasıl oluyor da para atılıyor? Bunu hangi Adana Demirspor taraftarı, hangi mantıkla yapıyor? Sanki bir şey planlanmış, kurgulanmış gibi ama bilmiyorum."

"Önümde televizyonu kırdı"

"Sayın başkanla maç izliyorduk, önümüzde televizyonu kırması... Biz, orada misafiriz. Bu tepkiyi siz gösterirseniz, taraftarınız da bize ağza alınmayacak küfürler eder. Bu hareketler için büyük üzüntü duydum. Sayın başkan işi şova dökmüştür. Maçtan önce başlayıp maçtan sonra da kanal kanal gezerek konuşması, bir şovsa güzel olmadı. Bir plansa veya bir gerekçesi varsa bunları bilmek istiyorum."

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"Hakemler birden FETÖ'cü oldu"

"FETÖ'den bahsediliyor. Böyle bilgileri varsa savcılığa başvurmasını bir Türk vatandaşı olarak istiyorum. Bunu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Adana Demirspor ile İstanbul'da oynadığımız maçta, bizim canımız yanmışken hakemlere bir şey demeyen Murat Sancak, ne oldu da 25 hafta sonra bu kadar terse döndü. Keşke Beşiktaş'ın hakkının yendiğini söyleyerek lafa başlasaydınız. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İstanbul'da Beşiktaş'ın canı yandığındaki beyanatı, 'Hakemler de hata yapabilir'di. Şimdi FETÖ'cü oldular!"

"Ben, Murat Sancak'a görev vermedim"

"Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konuda, Beşiktaş teknik direktörlüğüne dair Adana Demirspor başkanının bir iddiada bulunması ve bunun kocaman bir yalan olması yakışmamıştır."

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"Şenol Güneş ile konuşmadık"

"Ben, 'Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim' dedim. Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var ve hocamla yola devam edeceğim, bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz. Önümüzdeki sezon için planlamamda, bugün itibarıyla Şenol Güneş yok."