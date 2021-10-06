Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yapacakları transferleri açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ara transfer döneminde milli futbolcular Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'u kadrolarına katmak istediklerini duyurdu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Kaan Ayhan için Ocak ayı geldiğinde onun için düşeriz yollara. Kaan Ayhan ve Cenk Tosun haricinde ocak ayı için transfer düşünmüyorum. Oyuncu istiyor, biz oyuncuyu istiyoruz, geleceği parlak bir oyuncu. İstiyoruz. İnşallah olur"

Vida'nın yeni sözleşmesini gündemimize "almayı düşünüyoruz. Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Yeni yeni kadroda yer buluyor, başarılı olursa çocuğumuzdur, devam etmek isteriz. "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık."



