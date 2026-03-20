Beşiktaş BOA çeyrek final rövanşında ÇBK Mersin'i ağırlayacak

Beşiktaş BOA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i ağırlayacak.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı ÇİMSA ÇBK Mersin, 91-83 kazandı.
Bu eşleşmeyi kazanan takım, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi olacak.
