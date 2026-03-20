Galatasaray Çağdaş Faktoring çeyrek finalinde yarın Nesibe Aydın'ı konuk ediyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın Nesibe Aydın'a konuk olacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Nesibe Aydın'a konuk olacak.
TOBB ETÜ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı sarı-kırmızılı ekip, 86-61 kazandı.
Eşleşmede tur atlayan takım, yarı finalde Emlak Konut'un rakibi olacak.
