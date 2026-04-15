Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Ayhan Avcı dönemi sona erdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Takımı'mızın 2025-2026 sezonu başından itibaren başantrenörlüğünü yapmakta olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayhan Avcı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.