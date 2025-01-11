Beşiktaş - Bodrum FK || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Bodrum FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Beşiktaş'ta Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi sakatlıkları sebebiyle Jonas Svensson da cezası nedeniyle kadroda forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati ve Ciro Immobile sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile
Bodrum FK: Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk Şen, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Fredy, Dimitrov, Seferi