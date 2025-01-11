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Beşiktaş - Bodrum FK || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Bodrum FK || Canlı skor - Canlı sonuç

16:1611/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Bodrum FK
Beşiktaş - Bodrum FK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Bodrum FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


Beşiktaş'ta Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi sakatlıkları sebebiyle Jonas Svensson da cezası nedeniyle kadroda forma giyemeyecek.


4 isim sınırda

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati ve Ciro Immobile sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk Şen, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Fredy, Dimitrov, Seferi


BEŞİKTAŞ - BODRUM FK CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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