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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu: İstanbul'a geliyor

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, hoca arayışları sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Praia'yı çalıştıran Bruno Pinheiro ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Bruno Pinheiro ile anlaşma sağladı: İstanbula geliyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra, Süper Lig'deki ilk maçı olan Kayserispor karşısına Önder Karaveli'yle çıkan Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesinde hoca krizi çözüldü.

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre siyah-beyazlı takım, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Praia'yı çalıştıran Bruno Pinheiro ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin farklı fikirleri dinleyerek, Penheiro'da karar kıldığını belirten Doğan, Portekizli hoca için uçak bakıldığını ve yüzde 99 yarın İstanbul'da olacağını söyledi.

  • Beşiktaş, Bruno Pinheiro ile pazartesi günü 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bruno Pinheiro
Bruno Pinheiro

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