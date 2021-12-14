Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli'nin aldığı maaş dikkat çekti

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlı takım bu süre zarfında U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile yoluna devam etme kararı aldı.
Pro-Lisansı var
UEFA Pro-Lisans sahibi olan Karaveli, Beşiktaş'ın başında ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı. Mücadeleyi de siyah-beyazlı takım 4-2 kazandı. 47 yaşındaki teknik adamın son bölümlerde yaptığı değişiklikler ve oyuncularla iletişimi takdir topladı.
- Aldığı maaş şaşırttı
- Milliyet'in haberine göre uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yapan ve Serpil Hamdi Tüzün zamanında siyah beyazlı takımın altyapısında forma giyen Önder Karaveli'nin aylık 8 bin lira maaş aldığı iddia edildi. Kayserispor maçı sonrasında siyah-beyazlı takıma 2 milyon 200 bin lira galibiyet primi dağıtıldı.