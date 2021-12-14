Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli'nin aldığı maaş dikkat çekti

Beşiktaş'ta yeni hoca bulunana kadar Önder Karaveli görev yapacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlı takım bu süre zarfında U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile yoluna devam etme kararı aldı.

Pro-Lisansı var

UEFA Pro-Lisans sahibi olan Karaveli, Beşiktaş'ın başında ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı. Mücadeleyi de siyah-beyazlı takım 4-2 kazandı. 47 yaşındaki teknik adamın son bölümlerde yaptığı değişiklikler ve oyuncularla iletişimi takdir topladı.

Aldığı maaş şaşırttı

Milliyet'in haberine göre uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yapan ve Serpil Hamdi Tüzün zamanında siyah beyazlı takımın altyapısında forma giyen Önder Karaveli'nin aylık 8 bin lira maaş aldığı iddia edildi. Kayserispor maçı sonrasında siyah-beyazlı takıma 2 milyon 200 bin lira galibiyet primi dağıtıldı.

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