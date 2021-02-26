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Beşiktaş-Denizlispor (CANLI)

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş-Denizlispor
​Beşiktaş-Denizlispor

Son yedi lig maçının beşini kazanan Beşiktaş, söz konusu galibiyetleri alırken, rakip ağları 12 kez sarstı, kalesinde ise sadece iki gol gördü. Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 53 gol atan Beşiktaş, son 18 sezonda 25'inci maçlar itibarıyla daha fazla golü sadece 2015-16 sezonunda kaydetmişti. Beşiktaş ile oynadığı son 14 Süper Lig maçını kazanamayan Yukatel Denizlispor ise, rakibini Ağustos 2004'ten bu yana mağlup edemiyor. Süper Lig'de oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden yeşil siyahlı takımın, Aralık 2020'den bu yana üst üste iki galibiyeti bulunmuyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i;

  • Ersin | Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan | Josef | Gökhan, Atiba, Mensah, Larin | Aboubakar.

Denizlispor'un muhtemel 11'i;

  • Cenk | Özer, Leismann, Mustafa, Ayman | Murawski | Sagal, Bakalorz, Diskerud, Mesanovic | Rodallega.

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