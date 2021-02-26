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Beşiktaş Denizlispor engelini rahat aştı ve zirveyle puanlarını eşitledi

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar Larin, Aboubakar, Ljajic'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve lider Galatasaray'ı yakalamayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Denizlispor’u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla lider Galatasaray ile puanlarını eşitledi.

Maçtan dakikalar;

13. dakikada sol kanatta topla buluşan N’Koudou’u, rakibinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Cenk, topu kontrol etti.

16. dakikada Vida’nın kısa düşen pasında topu kapan Mesanovic’in, şutu Welinton’a çarparak kornere çıktı.

20. dakikada sol kanatta son çizgiye inen Sagal, ortasını penaltı noktasına doğru çevirdi. Rodallega’nın topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı.

GOL!

  • 22. dakikada Rosier’in sağ kanatta yerden gönderdiği ortayı Mustafa Yumlu savurdu. Topu önünde bulunan Larin, çapraz pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada N’Koudou’nun sağ kanattan arka direğe gönderdiği orta Larin’in dokunuşunda top filelere gitti. Ancak VAR’ı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

GOL!

  • 38. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı korner atışında kaleci Cenk’in yumrukladığı topa ceza alanı dışından N’Sakala vurdu. Oluşan karambolde ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

GOL!

  • 39. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı topta Aboubakar’ın sol kanattan topu alarak, ceza alanı içine sarkıtı ve pasını Ljajic’e çıkardı. Bu futbolunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

44. dakikada Mesanovic’in topuk pasında Rodallega rakibinden sıyrılarak çektiği şutta topu filelere gönderdi. Ancak VAR’dan uyarı le pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

47. dakikada Sagal’ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

46'ncı dakikda Ljajic'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Atiba, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

64'üncü dakikada Aboubakar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı üstünde topla buluşan N'Koudou'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

80'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın dönerek yaptığı vuruşta top auta çıktı.

88'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in yerden çevirdiği top penaltı noktası üzerinde Hasic'in önüne kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Cenk topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada Josef'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, kaleci Cenk'ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

  • Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.


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