|
Reklam
Reklam
Spor

Beşiktaş derbide baskın yapacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un kötü gidişatı bitirmek için hücum futbolunu tercih edeceğini düşünüyor. Deneyimli teknik adam, arka alandaki boşluklarda Redmond, Aboubakar ve Gedson ile koşular yaparak sonuca gitmeyi planlıyor.

10:18 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şenol Güneş ve öğrencileri ligde 3. sırada yer alıyor.

Şenol Güneş ve öğrencileri ligde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan ve depremzedelerin yararına yapılan özel karşılaşmada İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 yenen Beşiktaş, gözünü pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.


Hafta içi yapılan çalışmalarda Trabzonspor maçının taktiğine ağırlık veren teknik direktör Şenol Güneş, bu denemelerde özellikle kanat oyuncularının hızlı çıkışları üzerinde durdu. Trabzonspor'un kötü gidişatı tersine çevirmek için önde oynayacağını ve arka alanda boşluklar vereceğini düşünen deneyimli çalıştırıcı, bu boşlukları Redmond ve Gedson gibi topla seri çıkabilen isimlerde değerlendirecek. Cenk Tosun'un yokluğunda son haftaların formda ismi Redmond ise sol kanatta forma giyecek.


Orta saha değişiyor

Kanatların dışında Beşiktaş'ta cezalı Hadziahmetovic'in yokluğunda orta saha kurgusunda değişikliğe gidilecek. Güneş, bu mevki için Maxim ve Necip arasından tercih yapacak. Maxim oynaması durumunda 10 numara pozisyonuna geçecek, defansın önünde ise Gedson ile Salih forma giyecek. Diğer alternatif ise Necip, Gedson ve Salih 3'lüsü. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularının antrenman performansına göre kararını verecek.


Orta sahada dirençli bir görüntü isteyen Güneş, kapılan topların bir an önce rakip alana gönderilmesi ve takım halinde hücuma çıkılmasını istedi. Kontra atakla sonuca gitmeyi düşünen Beşiktaş'ın en büyük gol silahı yine Aboubakar olacak. Son dönemin formda ismi, 5 maçta 6 gol attı.





#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Şenol Güneş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.