Beşiktaş derbide baskın yapacak

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan ve depremzedelerin yararına yapılan özel karşılaşmada İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 yenen Beşiktaş, gözünü pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.





Hafta içi yapılan çalışmalarda Trabzonspor maçının taktiğine ağırlık veren teknik direktör Şenol Güneş, bu denemelerde özellikle kanat oyuncularının hızlı çıkışları üzerinde durdu. Trabzonspor'un kötü gidişatı tersine çevirmek için önde oynayacağını ve arka alanda boşluklar vereceğini düşünen deneyimli çalıştırıcı, bu boşlukları Redmond ve Gedson gibi topla seri çıkabilen isimlerde değerlendirecek. Cenk Tosun'un yokluğunda son haftaların formda ismi Redmond ise sol kanatta forma giyecek.





Orta saha değişiyor





Kanatların dışında Beşiktaş'ta cezalı Hadziahmetovic'in yokluğunda orta saha kurgusunda değişikliğe gidilecek. Güneş, bu mevki için Maxim ve Necip arasından tercih yapacak. Maxim oynaması durumunda 10 numara pozisyonuna geçecek, defansın önünde ise Gedson ile Salih forma giyecek. Diğer alternatif ise Necip, Gedson ve Salih 3'lüsü. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularının antrenman performansına göre kararını verecek.





Orta sahada dirençli bir görüntü isteyen Güneş, kapılan topların bir an önce rakip alana gönderilmesi ve takım halinde hücuma çıkılmasını istedi. Kontra atakla sonuca gitmeyi düşünen Beşiktaş'ın en büyük gol silahı yine Aboubakar olacak. Son dönemin formda ismi, 5 maçta 6 gol attı.















