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Spor Beşiktaş derbide kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFFye başvuruda bulundu
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Beşiktaş derbide kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulundu

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 46. dakikasında çift vuruş kullanırken, oyunun yanlış yerden başlatıldığı ve kural hatası yapıldığı iddiasıyla siyah-beyazlı takım, TFF'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş derbide kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFFye başvuruda bulundu
Trabzonspor-Beşiktaş

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona ererken, karşılaşmanın 46. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddia edildi.

Beşiktaş TFF'ye başvuru yaptı

İkinci yarının hemen başında yaşanan bir pozisyon esnasında Uğurcan Çakır geri pasta topu eline aldı. Beşiktaş'ın ceza sahası içinde, altı pas çizgisi ile aut çizgisinin kesiştiği yerden kullandığı çift vuruşta top barajdan döndü. Fakat mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün oyunu yanlış yerden başlattığı aslında kaleye paralel ilk çizgiden başlatması gerektiği iddia edildi.

  • TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, bu olay üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası başvurusunda bulandu. Siyah beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırladığı raporun ardından federasyona resmi başvuruda bulundu.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde 'kural hatası yapıldı' iddiası
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde 'kural hatası yapıldı' iddiası


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