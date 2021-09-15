Beşiktaş kaçan fırsatlara yandı: Dortmund İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
6. dakikada sol kanattan Pjanic’in pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi’nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
GOL!
- 20. dakikada Dahoud’dan aldığı pasla sağ kanattan hareketlenen Meunier, topu Bellingham’a aktardı. Ceza sahası sağ tarafı son çizgiden meşin yuvarlakla ilerleyen Bellingham’ın dar açıdan şutu ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Guerreiro’nun ara pasında savunmada yaşanan anlaşmazlık sonucu topu alan Malen, sol taraftan ceza alanına girerek meşin yuvarlağı altıpas önündeki Haaland’a aktardı. Bu oyuncunu vuruşu üstten auta gitti.
28. dakikada Haaland’ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Brandt, ceza sahasında son çizgiye inmeden topu Reus’a aktardı. Marco Reus’un sağ çaprazda karşıya karşıya pozisyondaki vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.
45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Reus’un kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin, üzerine gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.
GOL!
- 45+3. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham’ın kale önüne verdiği pasta Haaland’ın müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 0-2
52. dakikada Meunier'nin sağdan ortasına Guerreiro'nun ceza yayı içinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
67. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın savunmanın arkasına pasında Batshuayi topu kontrol etti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belçikalı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, açısını kapatan kaleci Kobel'den döndü.
90+2. dakikada Wolf'un sağdan pasında arka direkte Knauff'un uygun durumda çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üste direğe çarparak auta gitti.
GOL!
- 90+4. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pjanic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bellingham'dan dikkat çeken istatistik
- Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde art arda iki maçta gol atan en genç oyuncu (18 yaş 78 gün) oldu. İngiliz futbolcu, Mart 2017'de 18 yaş 85 günlükken bunu başaran Fransız Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.
Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu pic.twitter.com/lzuaCE4kMJ
Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu pic.twitter.com/lzuaCE4kMJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 15, 2021