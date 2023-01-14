Beşiktaş en golcüsünü kaybetti

İngiliz devi Manchester United, Weghorst’a imza attırabilmek için siyah-beyazlılarla bonservis pazarlığı için masaya oturdu. Beşiktaş, bu transferden 2.825 milyon euro civarı bir ücret alacak.

Beşiktaş, sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile yollarını ayırdı.

Katar Dünya Kupası’nda, Hollanda Milli Takımı’yla gösterdiği performansla dikkat çeken Weghorst, siyah-beyazlıların da en golcü oyuncusuydu.

18 maçta 9 gol

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de Beşiktaş formasını 16 müsabakada terletti. 1426 dakika sahada kalan Weghorst, 8 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Wout Weghorst, ligde 2 kez Ümraniyespor, 1’er kez de Fatih Karagümrük, Sivasspor, İstanbulspor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa ağlarını havalandırdı.

🚨Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile yollar ayrıldı.



Siyah-beyazlı kulübün kasasına 3 milyon euro girmesi bekleniyor. pic.twitter.com/COB34dREFb REKLAM January 12, 2023

Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında 49 dakika süre aldı. Weghorst, burada da Şanlıurfa filelerini 1 kez sarsmayı başardı.

Görev aldığı toplam 18 mücadelede 9 gol, 4 asist yapan Weghorst, Beşiktaş’ın bu sezon en skorer oyuncusu konumundaydı. Ayrıca Beşiktaş’ta söz konusu kulvarlarda en fazla süre alan futbolcu da bin 475 dakika ile yine Wout Weghorst’tu.

Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Wout Weghorst, Kasımpaşa maçı sonrasında duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/C5hBmSQGG8 — SPOR (@yenisafakspor) January 7, 2023

SPOR Beşiktaş'ta hedef 3'te 3