Beşiktaş evinde galibiyeti unuttu: İlginç istatistik ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak ilginç bir istatistiğe imza attı.
Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Park'ta oynadığı karşılaşmalarda son 4 maçta 4 mağlubiyet alarak galibiyeti unuttu.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan son üç maçın skoru 3-1
Bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Beşiktaş, ligde oynadığı son üç karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1, Alanyaspor'a 3-1 ve Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.
Taraftarlar tepki gösterdi
Taraftarların ilgisi diğer haftalara göre az olurken stadyumda büyük boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.