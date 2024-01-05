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Spor

Beşiktaş evinde galibiyeti unuttu: İlginç istatistik ortaya çıktı

Süper Lig 19.haftasından Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürürken ligde evinde oynadığı son üç karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

22:59 - 5/01/2024 vendredi
Güncelleme: 23:01 - 5/01/2024 vendredi
Yeni Şafak
Beşiktaş evinde galibiyeti unuttu.
Beşiktaş evinde galibiyeti unuttu.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak ilginç bir istatistiğe imza attı.


Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Park'ta oynadığı karşılaşmalarda son 4 maçta 4 mağlubiyet alarak galibiyeti unuttu.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanan son üç maçın skoru 3-1

Bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Beşiktaş, ligde oynadığı son üç karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1, Alanyaspor'a 3-1 ve Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.


Taraftarlar tepki gösterdi

Taraftarların ilgisi diğer haftalara göre az olurken stadyumda büyük boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.





#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Beşiktaş Park
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