Beşiktaş evinde galibiyeti unuttu: İlginç istatistik ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Beşiktaş, ligde oynadığı son üç karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1, Alanyaspor'a 3-1 ve Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.