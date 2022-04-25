Beşiktaş evinde yıkıldı: Kasımpaşa Vodafone Park'ta farklı kazandı

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar;
20. dakikada Rıdvan’ın ceza sahası içine yolladığı uzun topu savunma kafayla uzaklaştırırken top Welinton’un önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde topun gelişine yaptığı şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
27. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Ben Ouanes’in gelişine yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
GOL!
- 28. dakikada Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Doğucan’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Spajic’in kafayla indirdiği topa yakın mesafeden şutunu çeken Muleka topu ağlara gönderdi. 0-1
30. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topu kontrol eden Muleka, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Ersin topu kornere çeldi.
32. dakikada rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahası içine giren Güven’in şutunda kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ghezzal’ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarırken, Batshuayi’nin kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.
GOL!
- 45+1. dakikada Hadergjonaj’ın kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Ben Ouanes’in aşırtma vuruşunda top Ersin’in üzerinden ağlarla buluştu. 0-2
67. dakikada Josef’in pasıyla topla buluşan Emirhan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı şutta top üstten auta çıktı.
69. dakikada Emirhan’ın kendi yarı alanından getirdiği topu rakiplerini geçerek pasını NKoudou’ya aktardı. NKoudou’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı şutta kaleci Ertuğrul’un kurtarışıyla meşin yuvarlak kornere çıktı.
GOL!
- 82. dakikada Umut Meraş’tan topu kapan Ben Ouanes, sağ çaprazdan ceza sahası içindeki Muleka’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’in sağından ağlarla buluştu. 0-3
87. dakikada Ghezzal’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Josef’in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
90+5. dakikada sol taraftan Kenan’ın son çizgiye inerek orta yaptı. Arka direkte Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
Haftanın kapanışında Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu pic.twitter.com/CVZuJmLvkz
Haftanın kapanışında Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu pic.twitter.com/CVZuJmLvkz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 25, 2022