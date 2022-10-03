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Süper Lig için yeni kural önerisi: 3 dakika ceza

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide 35 kez faul düdüğü çaldı ve oyun sık sık durdu. Derbide topun oyunda kalma süresi tartışmalara neden olurken, konuyla ilgili dikkati çeken bir öneri geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde topun oyunda kalma süresi ne kadar?
Derbiyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Beklentilerin aksine gol sesi çıkmayan ve kısır geçen mücadelede oyunun sık sık durması eleştirilere neden oldu.

35 kez faul düdüğünün çalındığı derbide topun oyunda kalma süresinin 47 dakika olduğu bildirildi.

"Zaman kaybettiren futbolcuya ceza verilebilir"

Hürriyet yazarı Uğur Melek, konuyla ilgili yeni kural önerisinde bulundu.

Meleke, oyunun hızlanması adına 15 saniyeden fazla zaman kaybettiren futbolcuya 3 dakika ceza verilebileceğini belirtti.

Uğur Meleke'nin bugünkü yazısındaki ilgili bölümü şöyle:

  • "Amerikalılar şu sıralar alt liglerde bazı kural değişiklikleri yaparak futbolu hızlandırmanın yollarını arıyorlar. Bunlardan biri, sakatlanıp yerde 15 saniyeden fazla zaman kaybettiren futbolcunun kenarda 3 dakika kalması mecburiyeti. Muhteşem bir öneri. Süper Lig’in de ihtiyacı tam olarak bu. Amerikan sporları dışındaki sporlar genelde böyle “3 dakika ceza” gibi kavramlara çok sıcak bakmayabilirler. Ancak onu da rahatlıkla şöyle revize edebilirsiniz: Sakatlanıp 10 saniyeden fazla yerde kalan oyuncu kenara gidecek ve bir sonraki düdüğe kadar oyuna giremeyecek. Oyunumuzu, derbilerimizi, ligimizi kurtarmanın bence tek yolu bu."

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