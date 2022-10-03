Süper Lig için yeni kural önerisi: 3 dakika ceza Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide 35 kez faul düdüğü çaldı ve oyun sık sık durdu. Derbide topun oyunda kalma süresi tartışmalara neden olurken, konuyla ilgili dikkati çeken bir öneri geldi.

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