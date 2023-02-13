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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Hatayspor ve Gaziantep'ten transfer yapacak

Süper Lig takımları, ligden çekilen takımların yabancı futbolcularından en çok 2'sini ara transferde kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katabilecek. Bu yüzden, TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yabancı kurallarında da geçici değişikliğe gitti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Hatayspor ve Gaziantep'ten transferler yapacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:29 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig ekipleri, Hatayspor ve Gaziantep'ten transferler yapacak

Süper Lig ekipleri, Hatayspor ve Gaziantep'ten transferler yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi.


Yabancı sınırında değişiklik yapıldı

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yabancı kurallarında da geçici değişikliğe gitti. Süper Lig takımları, ligden çekilen takımların yabancı futbolcularından en çok 2'sini ara transferde kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katabilecek. Bu oyuncular, sezon sonuna kadar yabancı futbolcu kuralından bağımsız A takım listesine yazdırılabilecek.


Transfer edilen bu futbolculardan biri, sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda maça devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak oynayabilecek. Böylece saha içinde 8+3 yabancı kuralı 9+2 olabilecek. Toplamda ise 14+3 olan yabancı kuralı 16+3 şeklinde olacak. 1. Lig kulüpleri de aynı şartlarda ligden çekilen takımlardan 2 yabancı oyuncu transfer edebilecek. Kulüpler, kadrolarına kattıkları bu futbolcuları, sahadaki 5 yabancıya ek 6. yabancı olarak oynatabilecek.


Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Hatayspor ve Gaziantep'ten transfer yapacak

TFF'nin yabancı sınırı açıklamasından sonra takımlar harekete geçti. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Hatay ve Gaziantep'ten transfer yapacak. Fenerbahçe'nin, Lazar Markovic ve Bertuğ Yıldırım'ı; Galatasaray'ın, Günay Güvenç ve Sam Adekugbe'yi, Beşiktaş'ın Alexandru Maxim'i ve Trabzonspor'un da El Kaabi ve Saba Lobjanidze'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Hatayspor ve Gaziantep'ten transfer yapacak
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