Josef de Souza Mersin'de depremzedelere moral verdi

Deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatan futbolculardan biri olan Josef de Souza, Mersin'e gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Yenişehir Fuar Alanında depremden zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Brezilyalı futbolcu, çocuklara hediyeler verirken geçmiş olsun dileklerini iletti ve orada bulunan herkese moral verdi.

Çocuklar için oluşturulan oyun alanını ziyaret eden ve onlarla fotoğraf çektiren Josef de Souza, "Buradaki çalışan gönüllü ve yetkili herkesi depremzedeleri burada iyi bir şekilde ağırladıkları için kutluyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm, teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj; bu çocuklara sahip çıkın. Tüm Türk halkından istediğim şey bu çocuklar yalnız bırakılmasın. Onlar hepimizin çocukları" şeklinde konuştu.