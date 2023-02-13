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Spor

Josef de Souza Mersin'de depremzedelere moral verdi

Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Mersin'de misafir edilen depremzedeleri ziyaret ederek hem hediyeler sundu hem de onlara moral verdi.

10:57 . 13/02/2023 Pazartesi
DHA
Josef de Souza depremzedeleri ziyaret etti

Josef de Souza depremzedeleri ziyaret etti

Deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatan futbolculardan biri olan Josef de Souza, Mersin'e gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Yenişehir Fuar Alanında depremden zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Brezilyalı futbolcu, çocuklara hediyeler verirken geçmiş olsun dileklerini iletti ve orada bulunan herkese moral verdi.

Alanı gezen ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'den bilgi alan Beşiktaşlı oyuncu, aileler ve çocuklarla sohbet etti.


"Onlar hepimizin çocukları"

Çocuklar için oluşturulan oyun alanını ziyaret eden ve onlarla fotoğraf çektiren Josef de Souza, "Buradaki çalışan gönüllü ve yetkili herkesi depremzedeleri burada iyi bir şekilde ağırladıkları için kutluyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm, teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj; bu çocuklara sahip çıkın. Tüm Türk halkından istediğim şey bu çocuklar yalnız bırakılmasın. Onlar hepimizin çocukları" şeklinde konuştu.





#Josef de Souza
#Beşiktaş
#deprem
22 dakika önce
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Josef de Souza Mersin'de depremzedelere moral verdi
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