Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Basel maçında depremden etkilenenlere destek olmak üzere kombine biletlerin geçerli olmayacağını ve satılacak tüm bilet gelirlerinin AFAD’a bağışlanacağını duyurmuştu. Ağaoğlu, "16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçta Trabzonspor'un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunmasından kaynaklanan düşüncemizle birlikte bu maçımızın tüm gelirini AFAD'a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz" demişti.

Basel maçının depremzedelerin yaralarını sarmak adına önemli bir fırsat olabileceğini belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yetkilileri maça davet ettiklerini söylemişti. Ağaoğlu, “Oynayacak olduğumuz maça başta UEFA Başkanı Sayın Ceferin olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar da hemen hemen bütün kulüp başkanlarımızdan bilet alarak bu maça geleceklerinin teyidini almış bulunmaktayız. Oynayacak olduğumuz müsabakayı sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmememiz lazım. Öyle umut ediyorum ki Perşembe akşamı saat 20.45'te tribünler tıklım tıklım dolacak ve Trabzon insanı Trabzonspor'a gönül vermiş milyonlarca taraftarın ruhunun depremzedeler için o statta atacağını hem belirli ölçüde maddi olarak hem de aynı zamanda duygusal ve manevi olarak depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermemiz için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum ve her türlü desteğinizi bekliyorum” diye konuşmuştu.