Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: "Ölüm var sevdiklerinizle zaman geçirin"

Son olarak CF Intercity forması giyen Emre Çolak, futbola veda etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirten 31 yaşındaki futbolcu "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.