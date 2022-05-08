Sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Siyah-beyazlı takımın golünü 31. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydederken, sarı-lacivertli takımın golünü ise 6. dakikada Filip Novak attı. Ayrıca mücadelenin 9. dakikasında Beşiktaş'tan Batshuayi penaltı atışından yararlanamadı.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 55'e, Fenerbahçe ise 69'a yükseltti. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar
- 4. dakikada ceza sahası içinde Zajc'ın altıpasın solundan kaleye vurduğu topu arka direkte Larin dışarı çıkardı.
- 6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.
- 7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.
- 23. dakikada Gustavo'nun Rossi'ye attığı pası, Rossi ara pasla Serdar'a gönderdi. Serdar'ın sağ köşeden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu topu, kaleci Ersin sağına uzanarak dışarı çıkardı.
- 29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.
- İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.
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