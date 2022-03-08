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Süper Lig devleri Talisca'nın peşinde

2 yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve taraftarların sevgisini kazanan Anderson Talisca'nın yolu yeniden Türkiye'ye düşebilir. Şu anki takımı Al Nassr ile sorunlar yaşayan Brezilyalı oyuncu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Talisca için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Talisca için harekete geçti
Transfermarkt verilerine göre Talisca'nın güncel piyasa değeri 11.5 milyon euro.

Sezon başında Çin Ligi takımlarından Guangzhou'dan, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca, kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor.

Al Nassr ile Talisca arasında iplerin kopma noktasına geldiği iddia edilirken, Brezilyalı oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği öğrenildi. Avrupa'dan da teklifler alan Brezilyalı oyuncunun, bir karar vermesi bekleniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Talisca için harekete geçti

Talisca'nın ayrılık kararı almasının ardından hem Avrupa'dan takımlar hem de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti. Hem bonservis ücreti hem de maaş için nabız yoklayan kulüpler, gelecek sezon için Brezilyalı oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor. Daha önce 2 yıl siyah-beyazlı takımın formasını giyen 28 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

  • 2016/2018 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Talisca; 80 maçta, 37 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Brezilyalı oyuncu, 8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
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