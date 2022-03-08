Süper Lig devleri Talisca'nın peşinde

Sezon başında Çin Ligi takımlarından Guangzhou'dan, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca, kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor.
Al Nassr ile Talisca arasında iplerin kopma noktasına geldiği iddia edilirken, Brezilyalı oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği öğrenildi. Avrupa'dan da teklifler alan Brezilyalı oyuncunun, bir karar vermesi bekleniyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Talisca için harekete geçti
Talisca'nın ayrılık kararı almasının ardından hem Avrupa'dan takımlar hem de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti. Hem bonservis ücreti hem de maaş için nabız yoklayan kulüpler, gelecek sezon için Brezilyalı oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor. Daha önce 2 yıl siyah-beyazlı takımın formasını giyen 28 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
- 2016/2018 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Talisca; 80 maçta, 37 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Brezilyalı oyuncu, 8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Anderson Talisca, Al Nassr'da 22 maçta 16 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi pic.twitter.com/lpt3eK1dqF
Anderson Talisca, Al Nassr'da 22 maçta 16 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi pic.twitter.com/lpt3eK1dqF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 24, 2022