UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın seribaşı olarak katıldığı kura çekiminde temsilcilerimizden Aytemiz Alanyaspor da yer aldı. Galatasaray'ın da Azerbaycan ekibi Nefçiy'yi tur atlaması halinde olası rakipleri belli oldu.

İşte eşleşmeler

Alanyaspor, Ventspils (Letonya)-Rosenborg (Norveç) maçının galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) maçının galibi ile karşılaşacak.

(Netfçi'yi elemesi halinde) Galatasaray, Renova (Makedonya)-Hajduk Split (Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'yü tanıyalım Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.Galatasaray'ın rakibi belli olduGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi açıklandı. Sarı-kırmızılılar, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti. Neftçi Bakü, Galatasaray maçı ne zaman?Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül’de Bakü’de oynanacak.Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladıNeftçi Bakü’yü Azeri teknik adam Fizuli Mammadov çalıştırıyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün takımı olan Neftçi, geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi’ni Karabağ’ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı.Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile eşleşti. Azerbaycan temsilcisi evinde tek maç üzerinden oynanan turu 2-1’lik skorla geçti. Bu sezon Azerbaycan Ligi’nde de bir müsabakaya çıkan Neftçi, Sebail FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.Toplam değeri 7 milyon 600 bin EuroNeftçi Bakü’nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov’un değeri 900 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli’yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk’un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev’in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.Azerbaycan temsilcisi ayrıca maçlarını 15 bin kapasiteli Bakcell Arena’da oynuyor.UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu



