UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın seribaşı olarak katıldığı kura çekiminde temsilcilerimizden Aytemiz Alanyaspor da yer aldı. Galatasaray'ın da Azerbaycan ekibi Nefçiy'yi tur atlaması halinde olası rakipleri belli oldu.
İşte eşleşmeler
Alanyaspor, Ventspils (Letonya)-Rosenborg (Norveç) maçının galibi ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) maçının galibi ile karşılaşacak.
(Netfçi'yi elemesi halinde) Galatasaray, Renova (Makedonya)-Hajduk Split (Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak.
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