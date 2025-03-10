Beşiktaş - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Beşiktaş-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.
Ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Zaynutdinov, Arroyo, Necip Uysal ve Emrecan Terzi'nin sakatlıkları bulunuyor.
17' Milot Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topa hakim olmayı başardı.
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı. Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.
Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.
Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.