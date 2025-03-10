Beşiktaş - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.





Ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.





Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Zaynutdinov, Arroyo, Necip Uysal ve Emrecan Terzi'nin sakatlıkları bulunuyor.





BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Ogün, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Okereke, Boateng.





Maçtan önemli dakikalar:

17' Milot Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topa hakim olmayı başardı.





BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK CANLI SKOR





Maçtan notlar:

Gabriel Paulista, 18 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı. Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.





Elan Ricardo ile Jonas Svensson kadroda yok

Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.





Müsabakanın takım kadrolarını Ece Tekmen duyurdu

Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.









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