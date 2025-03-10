Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

18:0010/03/2025, lundi
G: 10/03/2025, lundi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş - Gaziantep FK maçından kare.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçından kare.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Beşiktaş-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.


Ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.


Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Zaynutdinov, Arroyo, Necip Uysal ve Emrecan Terzi'nin sakatlıkları bulunuyor.


BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK 11'LER
Beşiktaş:
Mert Günok, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Gaziantep FK:
Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Ogün, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Okereke, Boateng.

Maçtan önemli dakikalar:

17' Milot Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topa hakim olmayı başardı.


BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK CANLI SKOR

Maçtan notlar:
Gabriel Paulista, 18 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı. Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.


Elan Ricardo ile Jonas Svensson kadroda yok

Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.


Müsabakanın takım kadrolarını Ece Tekmen duyurdu

Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.



TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altının ons fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira?