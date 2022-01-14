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Beşiktaş-Gaziantep maçının altıncı dakikasında duygusal anlar

Beşiktaş ile Gaziantep arasında oynanan Süper Lig maçının altıncı dakikasında siyah beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu topu taca attı. 3 gün önce hayatını kaybeden Ahmet Çalık için hareketsiz kalan futbolcular yaklaşık 1 dakika boyunca meslektaşlarını andı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Gaziantep maçının altıncı dakikasında duygusal anlar
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Hafta içinde geçirdiği transfer kazası nedeniyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçında unutulmadı.

Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF’nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık’ın forma numarası da olan 6’yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık’ı andı.
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