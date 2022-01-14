Beşiktaş-Gaziantep maçının altıncı dakikasında duygusal anlar

Hafta içinde geçirdiği transfer kazası nedeniyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçında unutulmadı.
Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF’nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık’ın forma numarası da olan 6’yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık’ı andı.
⚫ Beşiktaş ve Gaziantep FK futbolcuları, 6. dakikada oyuna ara vererek Ahmet Çalık'ı andı. #BJKvGFK pic.twitter.com/G4V5fq4GRu
⚫ Beşiktaş ve Gaziantep FK futbolcuları, 6. dakikada oyuna ara vererek Ahmet Çalık'ı andı. #BJKvGFK pic.twitter.com/G4V5fq4GRu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 14, 2022