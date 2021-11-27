Beşiktaş galibiyeti unuttu: GZT Giresunspor Vodafone Park'ta farklı kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-0 kazandı.
Beşiktaş 10 kişi kaldı
GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness kaydetti. Ayrıca Beşiktaş'ta Necip Uysal 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 20 puanda kaldı. GZT Giresunspor ise puanını 16'ya yükseltti. Gelecek hafta siyah-beyazlılar deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. GZT Giresunspor ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
- Üst üste 4. mağlubiyet
- Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de arka arkaya 4. mağlubiyetini almış oldu. Aynı zamanda siyah-beyazlı takım ligde oynanılan son 10 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.