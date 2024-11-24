Beşiktaş - Göztepe || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Semih
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Solet, Tijanic, Dennis, Juan, Romulo