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Beşiktaş - Göztepe || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Göztepe || Canlı skor - Canlı sonuç

17:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.
Beşiktaş sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Göztepe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.


6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.


Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.


BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Semih

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Solet, Tijanic, Dennis, Juan, Romulo


BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig

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