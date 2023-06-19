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Spor

Beşiktaş Halil Dervişoğlu ile el sıkıştı

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen ve bonservisi Premier Lig kulübü Brentford’da bulunan Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle de görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek isterken, Brentford ise mukavelesi gelecek yıl sona erecek Halil’den gelir elde etmek istiyor.

11:34 . 19/06/2023 Pazartesi
IHA
Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro

Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef ise bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor. Bu bağlamda Kartal’ın temasta olduğu oyunculardan biri de Halil Dervişoğlu.


2021-2022 sezonunda Galatasaray’da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Ancak Halil’in kulübü Brentford’la 1 yıl daha sözleşmesi var. İngiliz temsilcisiyle de iletişime geçen Beşiktaş, transferi bonservis ödemek istemiyor. Fakat Brentford gelecek sene sona erecek mukaveleyi göz önünde bulundurarak oyuncunun bedelsiz gitmesine sıcak bakmıyor.


İki takım arasında görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlılar bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak.





#Beşiktaş
#Halil Dervişoğlu
#Brentford
2 saat önce
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