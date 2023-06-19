Beşiktaş Halil Dervişoğlu ile el sıkıştı

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef ise bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor. Bu bağlamda Kartal’ın temasta olduğu oyunculardan biri de Halil Dervişoğlu.