Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. İlk yarısı yoğun kar yağışı altında geçen mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş'ın golünü 17. dakikada Michy Batshuayi atarken, Atakaş Hatayspor'un golünü ise 41. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti.
Alınan bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 46'ya, Hatayspor ise 47 yükseltti. Milli aranın ardından sitah-beyazlılar deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Ligde son olarak deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, o karşılaşmadan sonra oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Siyah-beyazlı takım bu süreçte 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
İlk yarıdan dakikalar
- 1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
- 6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.
- 16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
- 28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.
- 41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
- Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıdan dakikalar
- 48. dakikada Ghezzal ceza alanına sağdan girdiği anda sert vurdu kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- 53. dakikada Güven'in sol kanatta yerden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 59. dakikada Ghezzal'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Josef'in kafa vuruşunda, kale önünde kendisine yönelen topu Batshuayi kötü bir kafa vuruşuyla auta gönderdi.
- 81. dakikada Rıdvan'ın uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti.
- Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Michy Batshuayi, kale önünde yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi.pic.twitter.com/fhmXFvRXRy
Michy Batshuayi, kale önünde yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi.pic.twitter.com/fhmXFvRXRy— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 19, 2022