Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı

Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendiren Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadele siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Mehmet Topal, 17. dakikada Alex Teixeira ve 52. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Mehmet Topal ve Güven Yalçın'ın gollerinde asistleri Oğuzhan Özyakup yaptı.
Hazırlık | Maç sonucu.#BJKvFKS | 3:0 pic.twitter.com/c7AIichCLZ
Hazırlık | Maç sonucu.#BJKvFKS | 3:0 pic.twitter.com/c7AIichCLZ— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 11, 2021