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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

16:327/07/2025, понедельник
DHA
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Milot Rashica'da çalışmalarda yer aldı.
Milot Rashica'da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, salonda rejenerasyon çalışması olarak başladı. İdman, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.




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