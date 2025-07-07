Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, salonda rejenerasyon çalışması olarak başladı. İdman, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.