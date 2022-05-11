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Beşiktaş için Avrupa hayalleri sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor, Beşiktaş'ın Avrupa umutlarını da sona erdirmiş oldu. Siyah-beyazlılar ligi beşinci tamamlasa bile Avrupa bileti alamayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş için Avrupa hayalleri sona erdi
Beşiktaş ligde 55 puanla 7. sırada yer alıyor

Beşiktaş için Trabzospor'un kupadan elenmesiyle Avrupa hayalleri sona erdi. Siyah-beyazlılar ligi ilk 5'te bitirse bile Avrupa kupalarına katılamayacak.

Sezona Sergen Yalçın ile başlayan ve Yalçın'ın ayrılığı sonrası alt yapı hocası Önder Karaveli'yle bir süre yola devam eden Beşiktaş yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Valerien İsmael'i getirmişti. Fransız hocada siyah-beyazlıları Avrupa potasına sokamadı.

Üç büyüklerden ikisi kayıplarda

Ligde Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından üst sıralardaki takımlar için ana hedef ilk dört sıra haline geldi. Üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sadece birisi ilk dörtte yer alıyor. Aslan bu hedefin çok uzağında kalırken siyah-beyazlılar için şans az da olsa devam ediyordu. Ancak dün oynanan Kayserispo-Trabzonspor maçında finale çıkan ekip sarı-kırmızılılar olunca Kartal için de Avrupa hayali suya düştü.

Önümüzdeki sezon Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa kupalarında yer alamayacak.
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